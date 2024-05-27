2024-05-27 12:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افتتح رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الإثنين، جسراً حيوياً في منطقة رانية ضمن محافظة السليمانية، قال إنه "أُكمل بسواعد محلية".

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "سعيد بزيارة هذه المنطقة المناضلة مجددا لافتتاح جسر (دربند رانية ) الذي وضعنا حجر الأساس له قبل نحو أربع سنوات".

وأضاف، "اتوجه بالشكر لوزارة الاعمار والشركة المنفذة على انجاز هذا المشروع المهم والذي بالتأكيد سيفيد الكثير من أهالي هذه المنطقة ويربط حدود ( پشتو و بيتوين و مركه ) ببعضها وسيكون له فائدة كبيرة لتنقل المواطنين، كما أنه سيفيد أيضا لنقل منتجات الفلاحين ويساهم أيضا في تنمية القطاع السياحي في المنطقة".

وتابع "قبل أربع سنوات وفي ظروف اقتصادية وصحية صعبة بسبب انتشار جائحة كورونا ووجود الأزمة الاقتصادية، وضعنا حجر الأساس لهذا المشروع والذي اُنجز في الوقت المحدد ودخل للخدمة".

ولفت الى أن "هذا المشروع نُفذ بالكامل من قبل الطاقات المحلية ولحسن الحظ نرى اليوم تطور الطاقات المحلية في مجال الاعمار و تحسنت جودة الطرق والجسور وهذا سيؤثر على حماية حياة المواطنين وتطوير البنية التحتية الاقتصادية".

وتابع بارزاني، "لدينا خطط لخدمة القطاع الطرق في جميع مناطق اقليم كوردستان وسنحاول تطوير شبكة الطرق في الاقليم والتي تُعد العصب الرئيسي لتطوير الاقتصاد".

وقال رئيس الوزراء، "حاولنا في هذه الكابينة تنويع اقتصاد الاقليم وان لا نعتمد فقط على ايرادات النفط"، داعياً المستثمرين الى "المشاركة بشكل فعال اكثر في القطاعات الزراعية و الصناعية والسياحية وقررنا سابقا ان تقدم هيئة الاستثمار تسهيلات اكثر للاستثمار في المناطق الاقل تنمية وتقوم بتوفير ارضية لنجاح المشاريع في هذه المناطق".

واضاف، "بذلنا كل الجهود لانهاء الازمة الاقتصادية وخاصة رواتب الموظفين وصرفها في وقتها وحاولنا حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية على اساس الدستور و الاتفاقيات بيننا لتوفير مستحقاتنا المالية وتقديم المزيد من الخدمات"، مؤكداً أنه "في تواصل مستمر مع السوداني والوفود المفاوضة متواصلة في تذليل العقبات".

وختم بالقول، "نعتقد ان بامكاننا الاتفاق على أساس الدستور والمصلحة العامة للمواطنين على استخدام ثروات الاقليم والعراق لخدمة جميع المواطنين و تطوير مستوى الخدمات ورفع المستوى الاقتصادي لكيان اقليم كوردستان والعراق في المنطقة".