تيباس يصل بغداد لحضور الكلاسيكو وافتتاح مقر الليغا

2024-05-27 12:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الإثنين، وصول رئيس رابطة دوري المحترفين الإسباني خافيير تيباس الى بغداد اليوم لحضور مباراة كلاسيكو القوة الجوية والزوراء وكذلك افتتاح المقر الجديد للاليغا في العاصمة.

وقال عضو اتحاد الكرة، مشرف اللجنة الامنية غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "تيباس وصل بغداد لاحضور فتتاح المقر نهاية الشهر، والذي يعد حدثاً مهما هو الأول بتاريخ الكرة العراقية".

وأشار إلى أن "افتتاح المقر في العراق سيشهد نقلا تلفزيونيا مباشرا عبر القنوات الاسبانية والاوروبية، سيما وان افتتاح مقر الليغا في العراق يعد الأول من نوعه بتاريخ القدم في العراق".

واوضح ان "تيباس سيحضر مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية المقبلة"، مبينا، انه "تم تجهيز كل الامور التنظيمية والامنية لمباراة قمة دوري نجوم العراق".

واكد، "التهيئة المناسبة لها وإخراجها بصورة مميزة لتكون مختلفة عن بقية المباريات، وأنموذجاً لمباريات الموسم المقبل".

واشار الى انه "اجتمع مع ادارة وروابط مشجعي الناديين وتم طرح التعليمات الخاصة لاخراج المباراة بشكل جميل، لافتاً انه "تم منع رفع الشعارات المسيئة والطائفية ومنع ادخال المفرقعات والقناني وكل ما يعكر صفوة المباراة ويؤثر سلبا عليها".