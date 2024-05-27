توزيع المنتجات النفطية تعلن افتتاح أكثر من 100 منفذ لتزويد المركبات بالغاز

2024-05-27 12:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاثنين، عن تزايد إقبال المواطنين على اقتناء منظومة غاز السيارات LPG، فيما أشارت الى افتتاح أكثر من 100 منفذ لتزويد المركبات بالغاز. وقال مدير إعلام الشركة رافد صادق، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته الاقتصاد نيوز، إن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على اقتناء منظومات الغاز، نتيجة نقاوة غاز LPG الذي يفوق نقاوة البنزين السوبر، مبيناً أنه وقود صديق للبيئة ومنتج محلياً بكميات كبيرة ووافية، بالإضافة الى رخص ثمنه، حيث يبلغ سعر اللتر الواحد منه 200 دينار. وأوضح، أن منظومة الغاز تعتبر من المنظومات المعتمدة دولياً وتخضع للتقييم الدوري لأصحاب المركبات ممن يربطون منظومة LPG، إذ يمتلكون كارتات للمراجعة والصيانة الدورية المجانية أو الصيانة مقابل ثمن، منوهاً بأن المنظومة مدعومة، إذ إن سعرها الأصلي يبلغ أكثر من مليون و500 ألف دينار بينما تباع للمواطنين بسعر 500 ألف دينار، من أجل تشجيعهم على اقتنائها. وأشار، الى أن المنافذ بدأت بمشروع واحد من معمل الدورة ومن ثم تعددت المنافذ والورش لإنشاء هذه المنظومات، وتوجد الان ورشة بالدورة وورشة بالتاجي وورشة بالگيلاني وورشة بمعمل الصمود وأيضاً ورش أخرى متوزعة بين محافظات الوسط والجنوب والمحافظات الشمالية، لافتاً الى أن شركة المنتجات النفطية افتتحت الكثير من المنافذ وتجاوزت 100 منفذ بعموم العراق. ‏ ‏واستطرد، ‏هنالك توجه لشركة توزيع المنتجات النفطية بافتتاح محطات خاصة لغاز LPG بجانبي الكرخ والرصافة، مؤكداً أن العمل جارٍ على استملاك الأراضي واستحصال الموافقات الرسمية وفي طور افتتاح هذه المحطات والشروع بها. وتابع، سيتم استحداث الكثير من منافذ LPG في المحطات الحكومية والمشيدة بجانبي الكرخ والرصافة.