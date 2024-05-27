‏القضاء يصدر مذكرة توقيف بحق الطبيبة "منال الساعدي" بتهمة التزوير

2024-05-27 13:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر قضائي، اليوم الإثنين (27 آيار 2024)، بإصدار مذكرة توقيف بحق الطبيبة "منال الساعدي" بتهمة التزوير.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "القضاء أصدر مذكرة توقيف بحق الطبيبة (منال صائب الساعدي) وفق احكام المادة 295 عقوبات بعد قيامها بتزوير المحررات العادية (صكوك مالية)".

وبين المصدر، أن "الطبيبة متهمة بقضايا اخرى تصل إلى اكثر من (30) قضية تتعلق بجرائم النصب والاحتيال على مجموعة من افراد المجتمع لتورطها بأخذ مبالغ مالية تقدر (46.000.000.000) مليار دينار عراقي بصورة غير شرعية"، مشيرا الى أن "التحقيقات ما زالت مستمرة للوصول إلى باقي المتورطين بتلك الجرائم".