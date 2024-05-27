بغداد.. إعادة فتح المطاعم "الأمريكية" بعد هجمات والداخلية تطارد المتهمين (صور)

2024-05-27 13:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بإعادة فتح المطاعم ذات "الوكالة الامريكية" بعد الهجمات التي تعرضت لها أمس الأحد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "اعادة فتح جميع المطاعم التي تعرضت الى هجمات خلال الـ24 ساعة الماضية وباشرت بعملها الطبيعي".

ولفت الى "قيام وزارة الداخلية بمطاردة متهمين بعد أن ألقت القبض على عدد منهم".

وأفاد مصدر أمني، فجر اليوم الاثنين، باستهداف مطعم بعبوة ناسفة في العاصمة العراقية بغداد، هو الثالث خلال ساعات.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، إن عبوة محلية الصنع كانت موضوعة بالقرب من مطعم "ليز جلي هاوس" ضمن منطقة شارع فلسطين.

وبين، أن العبوة انفجرت فجر اليوم، دون اصابات تذكر، مشيرا إلى حدوث فقط اضرار مادية.

وليلة أمس، استهدف مجهولون مطعمين تابعين لسلسلة مطاعم" KFC" الأمريكي الأول في منطقة شارع فلسطين والآخر ضمن منطقة الكرادة- 62 في العاصمة بغداد.