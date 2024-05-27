2024-05-27 13:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، يوم الإثنين، إلقاء القبض على متهم اجنبي الجنسية لقيامه بتزوير سمات دخول لعمال أجانب.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارزها تمكنت من القاء القبض على متهم باكستاني الجنسية لقيامه بتزوير سمات دخول لعمال أجانب مقابل مبالغ مالية ضمن منطقة البتاويين وسط بغداد، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية امام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 298 / 289 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

كما القت مفارز المديرية القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحال تجارية ودراجات نارية، ضمن مكاتب مكافحة الاجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.