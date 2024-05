انخفاض بالحرارة ورياح وغبار.. خارطة بطقس الناصرية للأيام المقبلة

2024-05-27 13:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم الاثنين، ان تشهد محافظة ذي قار انخفاضاً بدرجات الحرارة، اثر مرتفع جوي قادم من جنوب تركيا . وذكر بيان للهيئة تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أن “تاثير المرتفع الجوي القادم من جنوب تركيا لازال مطلا على محافظة ذي قار”. واضاف ان “رياح...

