ذي قار: وصول تمويل رواتب موظفي الدوائر [منقولة الصلاحيات] لشهر ايار

2024-05-27 13:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اعلنت مديرية الشؤون الادارية والمالية في ذي قار، اليوم الاثنين، وصول تمويل رواتب موظفي الدوائر منقولة الصلاحيات. وذكر مدير الشؤون الادارية والمالية عادل ناهي الرواشي، في بيان تابعته “شبكة اخبار الناصرية”، أن “تمويل رواتب الدوائر وصلت الى حساب المحافظة لشهر ايار 2024”. ودعا: “مدراء حسابات الدوائر منقولة...

