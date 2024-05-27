وزير الداخلية يوجه بجملة من الإجراءات على خلفية استهداف ثلاثة مطاعم في بغداد

2024-05-27 13:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدر وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، بجملة من الإجراءات على خلفية استهداف ثلاثة مطاعم في العاصمة بغداد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد الاعتداءات التي حصلت على ثلاثة مطاعم اثنان منها في شارع فلسطين والثالث في منطقة الكرادة في العاصمة بغداد خلال 48 ساعة الماضية، تفقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم، أماكن هذه الاعتداءات، يرفقه قائد عمليات بغداد ووكيل شؤون الشرطة وعدد من القادة والمدراء العامون والضباط، وأشرف على إعادة افتتاحها".

واضافت ان "الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم بهذه الجرائم، فيما تواصل عمليات البحث والتفتيش وفق معلومات استخبارية دقيقة عن بقية العناصر التي أقدمت على هذا العمل غير القانوني".

ووجه الشمري بحسب البيان، بـ"جملة من الإجراءات من بينها معاقبة المقصرين من القوات الماسكة، إذ تم إعفاء أحد آمري الألوية من منصبه وإيداعه التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه وحجز القوة الماسكة من دوريات النجدة والشرطة الاتحادية والاستخبارات لمدة شهر"، مشددا على "اتخاذ الإجراءات الحازمة في أي قاطع تحصل فيه اعتداءات".