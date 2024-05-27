5 أحزاب كوردية تدعو لبقاء بعثة "يونامي" في العراق

2024-05-27 13:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف السياسي الكوردي المستقل سردار عبد الله، يوم الاثنين، عن تفاصيل اجتماع لأحزاب كوردية رئيسية في السليمانية للتباحث بشأن بقاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" من عدمه في البلاد.

وقال عبد الله خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً خاصاً عُقد اليوم في السليمانية بحضور ممثليّ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير، وجماعة العدل الإسلامية الكوردستانية، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وذلك لمناقشة ملف بقاء بعثة اليونامي في العراق".

وبين أن "جميع الأطراف الكوردية المجتمع أكدت على ضرورة وجود بعثة اليونامي في العراق وذلك لدورها الرائد في دعم الحكومة العراقية في المرحلة السابقة وتأثيراتها الإيجابية على البلاد".

وأشار إلى أن "الأطراف اتفقت على تقديم رسالتين من قبلها، الأولى إلى مجلس الأمن الدولي والثانية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مؤكداً أن "الأطراف اتفقت على ضرورة بقاء البعثة وإرسال الرسائل قبل اجتماع مجلس الأمن يوم الخميس المقبل لمناقشة بقاء انسحاب بعثة اليونامي من العراق".

وأضاف عبد الله "في نهاية شهر آيار/ مايو من كل عام يقوم العراق بتقديم مذكرة لمجلس الأمن الدولي يبين فيها موقفه حول بقاء هذه البعثة من عدمه"، مشيراً إلى أن "مجلس الأمن الدولي أرسل لجنة مختصة قبل شهر وقد عقدت تلك اللجنة أكثر من 250 اجتماعاً مع مختلف الأطراف العراقية وكتبت تقريرها وكل الأطراف الكوردية وجدت ضرورة بقاء بعثة الأمم المتحدة في العراق للمرحلة المقبلة".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد طلب رسمياً في 21 آيار/ مايو الجاري، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنهاء ولاية بعثتها لتقديم المساعدة إلى العراق "يونامي" بشكل نهائي اعتباراً من 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025، على أن تقتصر جهودها خلال الوقت المتبقي من هذا العام على استكمال أعمالها فقط في ملفات الإصلاح الاقتصادي، وتقديم الخدمات، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، وغيرها من الجوانب التنموية.