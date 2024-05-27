2024-05-27 13:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت السلطات القضائية العراقية، يوم الاثنين، مذكرة اعتقال بحق الطبيبة منال صائب الساعدي، وفقاً لأحكام المادة 295 من قانون العقوبات، بتهمة التزوير في المحررات العادية.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية اعتقلت الطبيبة وفق قرار القبض الذي جاء على خلفية تورطها في عمليات تزوير محررات عادية، بما في ذلك صكوك مالية.

وأشار المصدر إلى أن الطبيبة متهمة بأكثر من ثلاثين قضية تتعلق بجرائم النصب والاحتيال، حيث تورطت في خداع عدد من أفراد المجتمع والحصول على مبالغ مالية تقدر بـ46 مليار دينار عراقي بطرق غير شرعية.

ولفت المصدر الى أن التحقيقات لاتزال جارية للوصول إلى باقي المتورطين في تلك الجرائم.

وأثارت هذه القضية اهتمام الرأي العام وموجة من الانتقادات حول ضرورة تشديد الرقابة والردع ضد الممارسات غير القانونية.