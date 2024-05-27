2024-05-27 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الاثنين، قاعات دراسية وصالات عرض في جامعة النهرين، فيما أشار العبودي إلى أن هناك عدداً من المشاريع التعليمية الجديدة في الجامعات استعداداً للعام المقبل.

وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع القاعات الدراسية في جامعة النهرين هو من ضمن المشاريع المتلكئة منذ 2008، إلا أن وزارة التعليم وضمن مبادرة رئيس الوزراء (عام الإنجازات) وإرادة جامعة النهرين وإصرار إحدى شركات وزارة الإعمار والإسكان، تم إنجاز المشروع، واستطعنا افتتاح القاعات التي تسهم في تقليل الزخم بالجامعة"، مبيناً أن "كلية الاقتصاديات في جامعة النهرين والتي تم وضع الحجر الأساس لها العام الماضي سيتم افتتاحها خلال العام الحالي إذا توفرت الأموال".

وأضاف العبودي، أنه "سيكون للتعليم العالي النصيب الأكبر من الإنجازات خلال عام الإنجازات هذا خصوصا في المشاريع المتلكئة"، مشيراً إلى أن "هناك مشاريع أخرى وستراتيجية في جامعاتنا ببغداد والمستنصرية وباقي المحافظات لكي نستقبل العام المقبل بزيادة عدد القاعات والكليات".

من جانبه، ذكر مدير عام شركة الفاو الهندسية التابعة لوزارة الإعمار والإسكان عماد توفيق آل ميرزا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المبنى من المباني الكبيرة داخل جامعة النهرين، إذ تزيد المساحة على 8 آلاف متر مربع وهي عبارة عن قاعات وصالات عرض وهو من الصروح المهمة حيث كان هذا المشروع متلكئاً".

وأوضح أن "شركة الفاو التابعة الى وزارة الإعمار والإسكان أنجزت المشروع وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي وتم حل جميع الإشكاليات"، لافتاً إلى أن "المشروع يشمل عدداً كبيراً من القاعات وتتضمن قاعات تخصصية أنجزت لهذا العمل".