وزير التربية يوجه بتشكيل لجان متابعة لتقييم نسب انجاز المشاريع التربوية

2024-05-27 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين، بتشكيل لجان متابعة ميدانية تختص بتقييم المشاريع التربوية في عموم محافظات العراق والوقوف على نسب إنجازها.

وذكر بيان لوزارة التربية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وجه بتشكيل لجان متابعة مختصة تُقَيم نسب إنجاز المشاريع التربوية في عموم العراق والوقوف على نسب إنجازها، ضمن مشروع الوزارة رقم واحد وذلك خلال اجتماع عاجل عقده الجبوري مع مدير التخطيط التربوي دريد الحيالي ومدير المشروع خلدون هاشم والجهات المعنية".

وأضاف البيان، أن "الجبوري التقى بعض الشركات المنفذة للمشروع الوزاري".

وشدد الجبوري وفقاً للبيان، على "أهمية الالتزام التام بالتعهدات والمهام المناطة بها لإغلاق هذا الملف الحيوي الذي طال انتظاره والقضاء على المدارس الكرفانية والطينية والدوام الثنائي والثلاثي واستثمار الاهتمام الحكومي بالقطاع التربوي للوصول الى نتائج مُرضية نحقق من خلالها الاستدامة البيئية التربوية المنشودة".