الأسدي يحصي الأسر المشمولة بالرعاية والمستفيدين من راتب المعين المتفرغ بكربلاء المقدسة

2024-05-27 14:18:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واع – عباس الرحيمي

أحصى وزير العمل أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، الأسر المشمولة بالرعاية والمستفيدين من راتب المعين المتفرغ في كربلاء المقدسة، فيما أشار الى أن مجموع الأسر التي قدمت البيان السنوي في عموم المحافظات بلغ مليوناً و600 ألف أسرة.

وقال الأسدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارتنا اليوم الى كربلاء المقدسة جاءت استجابة للبرنامج الحكومي والتوجيهات المستمرة لرئيس الوزراء في ما يتعلق بزيارة المحافظات والأقسام التابعة لكل وزارة .

وأضاف الأسدي أن" وزارتنا من أكثر الوزارات الخدمية ولدينا مستفيدين من الخدمات يتجاوز عددهم (10) ملايين نسمة ومهمتنا ومسؤوليتنا الشرعية والوطنية والأخلاقية هي تقديم الخدمة لجميع هؤلاء المستفيدين"، مشيرا الى أن "الوزارة بدأت حملة بحث كبرى في بداية العام الماضي شملت ما يقرب من مليوني أسرة في (15)محافظة، ثم بدأنا حملة كبيرة أطلقنا عليها حملة الشمول الكبرى التي وصلت الى ما يقرب المليون أسرة تم شمولها خلال مدة حكومة الخدمة الوطنية منذ انطلاقها في أواخر تشرين الأول من العام 2022".

وأشار الأسدي الى أن"محافظة كربلاءالمقدسة كانت من المدن التي حظيت بالاهتمام بهذه الشريحة"، مبينا أنه "تم شمول (35) ألف أسرة خلال العام (2023) ليصل عدد المشمولين في المحافظة الى (93557) أسرة بواقع (71239) أسرة يعيلها رجل و( 22317 ) أسرة تعيلها امرأة، وكذلك لدينا حوالي (50) ألف أسرة من الأسر التي تم بحثها وهي بانتظار التخصيصات المالية ليتم شمولها بالتدريج وفق الوجبات والتخصيصات المالية التي ستخصص من قبل الموازنة الاتحادية ".

وأوضح أن"عدد الذين قدموا البيان السنوي في عموم المحافظات، بلغ لغاية الان مليوناً و600 ألف أسرة"، مشيرا الى أنه "تم الإعلان عن تمديد فترة تقديم البيان السنوي لشهر آخر من أجل وصول المواطنين الى الوزارة وتقديم بياناتهم لأن تأخيره سيؤدي الى قطع الإعانة".

ولفت الأسدي الى أن "وزارة العمل وبالتنسيق مع وزارة الداخلية باشرت يوم أمس تطويع (37) ألفاً من الذين يتقاضون رواتب من المشمولين بالرعاية الاجتماعية من أرباب الأسر في وزارة الداخلية بعنوان شرطي"، موضحا أنه "سيتم نقلهم من الرعاية الاجتماعية الى وزارة الداخلية مع تخصيصاتهم المالية".

وأكد أن "الوزارة تعمل على إخراج القادرين ممن يتقاضون راتب الرعاية الى العمل عبر توفير فرص لهم في القطاعين العام والخاص من أجل تفعيله ونقلهم الى مشاريع عمل للمساهمة في بناء الدولة ومؤسساتها"، لافتا الى أنه" سيتم نقلهم عند إقرار موازنة 2024، مع تخصيصاتهم المالية من وزارة العمل الى وزارة الداخلية".

وبين أن "جميع هذه الخطوات تهدف لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد ولكي نطبق الشعار الذي رفعناه وهو أننا لن نورّث الفقر لأبنائنا"، موضحاً أن "عدد المبالغ المستردة التي تم الحصول عليها من الشركات الرابحة والمتلكئة في دفع مستحقات الرعاية الاجتماعية لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية خلال هذا الشهر بلغت نحو 70 مليار دينار".

وبشأن ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، أكد الأسدي أن "عدد المحالين الى اللجان الطبية بلغ 11352 أما عدد المستفيدين من راتب المعين المتفرغ هو 7280 في كربلاء المقدسة".