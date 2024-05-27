اتفاق عراقي روسي على التعاون في المجال القضائي

2024-05-27 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وقع رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، اليوم الاثنين، مع رئيس المحكمة الدستورية الروسية فاليري زوركين، مذكرة للتعاون المشترك.

وقالت المحكمة الاتحادية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود التقى ، في مستهل زيارته الرسمية لجمهورية روسيا الاتحادية بمدينة سانت بطرسبورغ، رئيس المحكمة الدستورية الروسية فاليري زوركين".

وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها"، مشيرة الى أنه "تم عرض أهم القرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ترسيخ المبادئ الديمقراطية الصحيحة وضمان تطبيق الدستور".

وذكرت أنه "تم التأكيد على حرص المحكمة الاتحادية العليا على إنشاء علاقات ثنائية مع المحاكم الدستورية الدولية لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لتطويره والاستفادة من تجارب المحاكم الدستورية المتراكمة وبما يسهم في البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على الحقوق والحريات العامة والخاصة"، لافتة الى أن "الجانبين استعرضا العلاقات بين العراق وروسيا والتشديد على أهمية تدعيمها للاستفادة من الخبرات الروسية في تطوير عمل القضاء الدستوري العراقي".

وأكدت أن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود وقع مع زوركين، مذكرة تعاون مشترك".

بدوره رحب رئيس المحكمة الدستورية الروسية "بزيارة رئيس المحكمة الاتحادية العليا والوفد المرافق له"، مؤكداً "حرص بلاده على الوقوف مع العراق والتعاون في العديد من المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".