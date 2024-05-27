السيد الحكيم يؤكد للسفير التركي أهمية تنفيذ الاتفاقات المبرمة وفق التوقيتات الزمنية

2024-05-27 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الاثنين، أهمية تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع تركيا وفق التوقيتات الزمنية، فيما أعرب عن استغرابه من الصمت الدولي على المجازر المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "استقبلنا اليوم السفير التركي في بغداد علي رضا غوناني، وثمنا جهوده خلال فترة رئاسته لبعثة بلاده".

وشدد السيد الحكيم "على أهمية تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين وفق جداول عمل محددة بتوقيتات زمنية"، مؤكداً "أهمية طريق التنمية وحضور تركيا فيه باعتباره حلقة وصل بين الشرق والغرب وممراً مهماً للتجارة الدولية".

وشدد "على ضرورة استثمار الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي والدولي"، لافتاً إلى "أهمية توطيد العلاقات مع الجارة تركيا بحكم القضايا المشتركة بين الجانبين".

وفي شأن ملف غزة، جدد السيد الحكيم استغرابه "من الصمت الدولي على المجازر المرتكبة ضد الفلسطينيين لاسيما في غزة المحاصرة"، داعياً الى "وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات وإغاثة النازحين وإعمار المدينة".