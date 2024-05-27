البارتي يشتكي من الاستهداف "المتكرر والممنهج" ضد الإقليم ويطالب إدارة الدولة بالتدخل

2024-05-27 14:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

اشتكى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد عامر الديرشوي، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، من الاستهداف "المتكرر والممنهج" ضد الإقليم، فيما طالب تحالف الدولة بالتدخل لمنعها.

وقال الديرشوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الإقليم لم يتسلم فلساً واحدا حتى الآن وبدأت الحملة ضده، وما تسلمه فقط هو ما مخصص لرواتب الموظفين والمتقاعدين والبيشمركة".

وأضاف أن "على تحالف إدارة الدولة التدخل باعتباره جامعا لكل المكونات وهو من أسس الحكومة وشكل الرئاسات، وعليه التدخل لمنع الاستهداف المتكرر والممنهج ضد الإقليم".

وبين الديرشوي أن "هذه التصريحات من نواب وسياسيين حول الإقليم فيها مبالغة كبيرة، وهدفها الضغط على الحكومة لمنعها من التوصل لاتفاق مالي مع كردستان".

واثارت جداول تخصيصات تنمية الاقاليم ضمن موازنة 2024 جدلا واسعا، حيث انخفضت تخصيصات جميع المحافظات في موازنة 2024 من 10 الى 3 تريليون، فيما ارتفعت تخصيصات كردستان من 2 الى 4 تريليون، قبل أن توضح وزارة التخطيط ملابسات القضية.

وبحسب ايضاح وزارة التخطيط فأن تخصيصات كردستان البالغة 4 تريليون، هي تخيصات تنمية الاقاليم والتخصيصات الاستثمارية الكلية، اما التخصيصات للمحافظات البالغة 3 تريليون فهي فقط تخصيصات تنمية الاقاليم، ام التخصيصات الاستثمارية فتتم عبر الوزارات وتبلغ حصة المحافظات اكثر من 41 تريليون دينار، مقارنة بـ4 تريليون للاقليم فقط.

واصبحت حكومة كردستان في طرف منعزل عن قصة نفط الاقليم، وصار التعامل محصورا بين بغداد وشركات النفط العاملة في كردستان، حيث ان الاقليم لايتسلم أي حصص من النفط الخام، كما ان مجلس وزراء كردستان صوت في جلسته قبل اسابيع على ايداع حصة الخزينة الاتحادية في بغداد من الايرادات غير النفطية في كردستان، فيما ستحصل كردستان على 20 تريليون دينار من بينها رواتب الموظفين.