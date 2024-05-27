راصد جوي يتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة

2024-05-27 14:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، أن تشهد اجواء البلاد ارتفاع درجات الحرارة خلال الايام الاربعة المقبلة.

وقال الزيادي في تقرير تابعته "بغداد اليوم"، إن "درجات الحرارة سترتفع تصاعدياً من يوم غد الثلاثاء في أغلب محافظات البلاد وتستمر حتى الجمعة القادمة".

وأضاف "ستعقبها من السبت الاول من حزيران والأسبوع القادم انخفاضا بفارق ثلاث درجات، بسبب كتلة هوائية شمالية غربية تنشط نهاراً تبقي الأجواء اعتيادية".

وأشار الزيادي، أن "لا أمطار متوقعة خلال الفترة المقبلة".

وأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة.



