2024-05-27 14:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، بتشكيل لجان متابعة مختصة بتُقَيم نسب انجاز المشاريع في عموم العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزيرها وجه بتشكيل لجان متابعة ميدانية تختص بتقييم المشاريع التربوية في عموم محافظات العراق والوقوف على نسب ومراحل إنجازها ضمن مشروع الوزارة رقم واحد".

وأضافت ان "التوجيه جاء خلال عقد الجبوري اجتماعا عاجلا مع مدير التخطيط التربوي دريد الحيالي ومدير المشروع خلدون هاشم والجهات المعنية".

ومن جانب اخر، إلتقى الجبوري "بعض الشركات المنفذة للمشروع الوزاري حيث شدد على أهمية الالتزام التام بالتعهدات والمهام المناطة بها لإغلاق هذا الملف الحيوي الذي طال انتظاره والقضاء على المدارس الكرفانية والطينية والدوام واستثمار الاهتمام الحكومي بالقطاع التربوي للوصول الى نتائج مُرضية نحقق من خلالها الاستدامة البيئية التربوية المنشودة".