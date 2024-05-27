2024-05-27 14:30:08 - المصدر: منصة إيشان

وثق مقطع مصور، الاثنين، أحدث ظهور لمرجع الطائفة، السيد علي السيستاني، خلال استقباله أمين العتبة الحسينية، الشيخ عبد المهدي الكربلائي. وذكر مكتب المرجع السيستاني في بيان أن “سماحة السيد السيستاني (دام ظله) استقبل الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة”. وأثنى السيد السيستاني على “جهود الشيخ الكربلائي المميزة في مختلف المجالات ولا سيما […]

ظهرت المقالة أحدث ظهور لمرجع الطائفة.. السيستاني يبارك المشاريع المفتتحة في البصرة أولاً على ايشان.