2024-05-27 14:30:08 - المصدر: منصة إيشان

وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، بجملة من الإجراءات على خلفية استهداف ثلاثة مطاعم في العاصمة بغداد. وذكر إعلام وزارة الداخلية في بيان تلقته منصة “ايشان” أنه “بعد الاعتداءات التي حصلت على ثلاثة مطاعم اثنان منها في شارع فلسطين والثالث في منطقة الإرادة في العاصمة بغداد خلال 48 ساعة الماضية، تفقد وزير الداخلية عبد الأمير […]

ظهرت المقالة إعفاء آمر لواء وحجز عناصر أمن إثر استهداف مطاعم أمريكية في بغداد أولاً على ايشان.