2024-05-27 14:30:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، وصول رئيس رابطة دوري المحترفين الإسباني خافيير تيباس الى بغداد اليوم لحضور مباراة كلاسيكو القوة الجوية والزوراء وكذلك افتتاح المقر الجديد للاليغا في العاصمة. وقال عضو اتحاد الكرة، مشرف اللجنة الأمنية غالب الزاملي، في تصريح صحفي، إن “تيباس وصل بغداد لحضور افتتاح المقر نهاية الشهر، والذي يعد […]

ظهرت المقالة رئيس رابطة الدوري الإسباني يصل بغداد لحضور كلاسيكو العراق وافتتاح مقر “لاليغا” أولاً على ايشان.