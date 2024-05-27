النزاهة ترصد هدر مليار دينار بمشروع نفذته الحكومة المحلية في ذي قار

2024-05-27 15:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، بتنفيذ عمليات ضبط مستلزماتٍ طبيَّةٍ منتهية الصلاحية في مشاريع مُنفّذة من قبل ديوان محافظة ذي قار ودائرة الصحَّة في المُحافظة.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، ورصد هدراً بالمال العام في مشروع تصميم وتنفيذ مبنى تجاريٍّ، وإعادة تأهيل سوق النصر في المحافظة ضمن تخصيصات المنافع الاجتماعيَّة للشركة الماليزيَّة المُشغّـلة لحقل الغراف النفطيّ بكلفة (1,006,000,000) مليار دينار"، مُبيّـنة "استمرار التنفيذ مُدَّة طويلة دون جدوى اقتصاديَّة، ممَّا تسبَّب بحصول هدرٍ في المال العام".

وأضافت أنَّ" الفريق ضبط كميَّاتٍ من المُستلزمات الطبيَّة منتهية الصلاحية في مستشفى القلب تُستخدَمُ في عمليَّات القلب الجراحيَّة"، لافتاً إلى أنها "شملت (587) كارتوناً من المود والمستلزمات الطبيَّة التي تُستخدَمُ في صالة عمليات القسطرة، وإبر تُستخدَمُ في ردهة الإنعاش الباطنيّ ومغذيات الإنعاش الجراحي وكانيولات".

وتابعت الهيئة انه "تمَّ كشف هدرٍ للمال العام في العقد المبرم بين دائرة الصحَّة وإحدى الشركات لشراء أجهزة (كشف الأوردة) بمبلغ (60,000,000) مليون دينار، بعد أن بيَّن تقرير شعبة التدقيق الخارجي وجود مغالاةٍ في سعر الشراء وعدم ذكر منشأ الأجهزة ، فضلاً عن التأخُّر في تجهيز المُستشفيات بالأجهزة، خلاف الموعد المُحدَّد دون قيام دائرة الصحَّة بفرض الغرامات التأخيريَّـة المنصوص عليها في العقد".

واشارت الى "رصد مُخالفاتٍ في عقد تنظيف مستشفى الناصريَّة التعليميّ، وعدم التزام الشركة المُتعاقد معها ببنود العقد البالغ مقداره (90,000,000) تسعين مليون دينارٍ بخصوص تأليف لجنة إعداد التندر، وعدم مصادقة الكشوفات، وجلب مواد التنظيف وإدخالها مخزنياً،أو توفير العمالة المطلوبة".