فيديو لرقصة "الجوبي" يقود منتسبين بالشرطة إلى الحبس 3 أشهر

2024-05-27 15:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر قضائي، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، بصدور احكام بالسجن لمدة ثلاثة اشهر بحق منتسبين بالشرطة ظهروا بمقطع فيديو وهم يرقصون (الجوبي) بالزي الرسمي.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "القضاء اصدر حكما بالسجن لمدة ثلاثة اشهر بحق منتسبين بالشرطة ظهروا بمقطع فيديو وهم يرقصون (الجوبي) بالزي الرسمي".

وأعلنت الداخلية، يوم الأربعاء (8 آيار 2024)، تشكيل مجلس تحقيقي بحق أربعة عناصر تابعين لها، ظهروا في مقطع يخص حفل مصور.

وذكرت الوزارة في بيان، أن العناصر ظهروا على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقومون بدبكة (الجوبي) بالزي العسكري في إحدى الحفلات المصورة.