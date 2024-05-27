اتحاد الكرة: إجراءات مشددة لتأمين مباراة الكلاسيكو

2024-05-27 15:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – ورد عبد الأمير

أعلن عضو الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم غالب الزاملي ، عن استكمال جميع الجوانب الأمنية استعداداً لمباراة الكلاسيكو المرتقبة بين القوة الجوية والزوراء التي ستقام مساء اليوم الاثنين على أديم ملعب المدينة الدولي .

وقال الزاملي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" اتحاد الكرة عقد اجتماعاً أمنياً وتنسيقياً بحضور إدارة ناديي القوة الجوية والزوراء وكذلك المنسق الأمني والمنسق الإعلامي برئاسة النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار".

‏وأضاف الزاملي أن" الاجتماع تضمن تحديد الخطوات الأساسية التي من خلالها يتم نجاح هذه المباراة، وتم وضع مجموعة من النقاط المهمة التي تصب في خدمة الجانب الأمني أبرزها توجيه نادي القوة الجوية بإحضار أربع سيارات إسعاف باعتباره صاحب الأرض، وتوجيه إدارتي الفريقين بالتنسيق مع رابطتي مشجعيهما للحد من حالات الشغب، بالإضافة الى منع دخول اللافتات والدخانيات والألعاب النارية وقناني الماء وغيرها من أدوات مضرة بالجمهور واللاعبين لنقل صورة حقيقية عن الجمهور العراقي الملتزم".

وتابع الزاملي أن" هذه المباراة تحمل طابعاً خاصاً وأهمية كبيرة لدى الجمهور العراقي باعتبار الفريقين يتمتعان بقاعدة جماهيرية كبيرة، لذا أخذ الاتحاد العراقي لكرة القدم على عاتقه مسؤولية إنجاح هذا الكلاسيكو وإظهاره بالشكل الذي يليق بالدوري المحلي والرياضة العراقية".