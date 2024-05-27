2024-05-27 15:18:06 - المصدر: منصة إيشان

أكدت أحزاب كردستان الخمسة الرئيسة، اليوم الاثنين، على تمسكها ببقاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي” من البلاد، مشيدة بدورها في دعم الحكومة العراقية. وقال السياسي الكردي المستقل سردار عبد الله، خلال مؤتمر صحفي تابعته منصة “إيشان”، إن “اجتماعاً خاصاً عُقد اليوم في السليمانية بحضور ممثليّ الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير، […]

ظهرت المقالة أحزاب كردستان الخمسة الرئيسة تتمسك ببقاء “يونامي”: دورها رائد في دعم الحكومة العراقية أولاً على ايشان.