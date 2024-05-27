2024-05-27 15:18:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الثامنة عربياً والثمانين عالمياً من أصل 146 دولة بمؤشر الجريمة للعام الحالي 2024، وفقاً لموقع "نامبيو" الذي يُعنى بتقديم بيانات حول أسعار المستهلك، ومعدلات الجريمة، وجودة الرعاية الصحية.

وذكر الموقع في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن دولتيّ فنزويلا وبابوا غينيا الجديدة جاءتا بالمركز الأول والثاني عالمياً بأكثر الدول معدل للجريمة للعام الحالي بـ81.2%، و79.7% على التوالي، فيما جاءت أفغانستان وهايتي بالمركزين الثالث والرابع بنسبة 78.3%، 77.9% على التوالي.

وجاء العراق في المرتبة 80 عالمياً بمؤشر 44.7% وبمؤشر سلامة 55.3%، وحل في المرتبة الثامنة عربياً بمؤشر الجريمة للعام الحالي، بعد كل من سوريا 69.1%، واليمن ثانياً بنسبة 68.6%، وليبيا ثالثاً بنسبة 60.4%، والجزائر رابعاً بنسبة 52.2%، ومصر خامساً بنسبة 47.3%، والمغرب سادساً بنسبة 46.5%، ولبنان سابعاً بنسبة 46.4%.

فيما تذيلت دول قطر، والإمارات، وأندورا بأقل الدول بمعدل الجريمة، بنسبة 16%، و15%، و12.9% على التوالي.