2024-05-27 15:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت النائب عن محافظة ذي قار علا عودة الناشي، اليوم الأحد، استحصال موافقة وزير التخطيط محمد تميم على استحداث قسم للدراسات العليا في اختصاص القانون العام، في جامعة سومر. وقالت الناشي في تصريح تابعته “شبكة أخبار الناصرية”، إنها “التقت بوزير التخطيط برفقة عميد كلية القانون احمد محسن...

The post نائب عن ذي قار يستحصل موافقة وزير التخطيط على استحداث قسم للدراسات العليا في المحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.