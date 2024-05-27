وزارة النفط: رئيس الوزراء وجه بالدفع نحو المشاريع التكاملية في قطاع الطاقة

2024-05-27 16:06:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفواز

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بالدفع نحو المشاريع التكاملية في قطاع الطاقة، فيما أشار الى أن مشروع مصفى الفاو سيوفر جميع الوسائل لتصدير المنتجات النفطية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء وجه بالدفع نحو المشاريع التكاملية التي تشمل تطوير الحقول النفطية والغازية وربطها بمشاريع البتروكيمياويات أو الطاقة النظيفة".

وأوضح، أن "الوزارة تعمل على مشروع مصفى الفاو وهو أول مشروع في الميناء، وسيوفر جميع الوسائل لتصدير المنتجات النفطية، بالإضافة إلى أنه سيرتبط بمشروع للصناعات البتروكيمياوية ويوجد فيه مشروع للخزن إلى جانب مشاريع أخرى كثيرة".

وأشار، إلى أن "هذه المشاريع تكاملية تعمل عليها الوزارة في عدد من المحافظات التي تتوفر بها المقومات للتنفيذ منها ذي قار والبصرة وميسان وغيرها".

وتابع، أن "تنفيذ هذه المشاريع سيؤدي إلى تحقيق تنمية اقتصادية والنهوض بواقع صناعة النفط وجميع الصناعات المرتبطة بها".