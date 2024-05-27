التخطيط تعلن تحديد المناطق الخاصة بإجراء التعداد التجريبي

2024-05-27 16:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن إنجاز جميع استعداداتها لإجراء التعداد السكاني التجريبي يوم الجمعة المقبل، فيما حددت المناطق التي سيجري فيها التعداد التجريبي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التعداد السكاني التجريبي سينطلق يوم الجمعة المقبل المصادف 31 من ايار الحالي، وهو لم يتأخر عن موعده، وإنما هنالك إجراءات تسبق العمل الميداني".

وأضاف، أن "الوزارة تجري منذ يوم أمس الأحد عملية تدقيق للمناطق وتحديد المسارات الخاصة بتلك المناطق"، مجدداً التأكيد على أن "العمل الميداني سينطلق يوم الجمعة المقبل بمناطق محددة في جميع المحافظات".

وأشار إلى أنه "سيتم الإعلان عن أسماء المناطق المشمولة بالتعداد التجريبي، خلال اليومين المقبلين، كما وسنعلن عن الآليات التي سيتم بها العمل بالتعداد التجريبي".

وفي ما يتعلق بالتعداد العام للسكان، أكد الهنداوي، أن "الاستعدادات متواصلة وفق الخطة الزمنية المحددة، وستكتمل كل المتطلبات والإجراءات ومراحل العمل في حلول الموعد المحدد للتعداد العام للسكان الذي هو بتاريخ الـ20 من تشرين الثاني 2024".

وأعلنت وزارة التخطيط، في وقت سابق، أن التعداد التجريبي سينطلق في الـ 26 من الشهر الحالي، فيما أشارت الى استكمال جميع الاستعدادات.