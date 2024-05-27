العراق يشارك في المؤتمر العلمي الدولي للتحول الرقمي بسوريا

2024-05-27 16:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شارك العراق في المؤتمر العلمي الدولي للتحول الرقمي، يوم الاثنين، والذي انطلقت فعالياته في العاصمة السورية دمشق، إلى جانب ممثلين عن دول عربية وآسيوية وأوروبية.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، أن المؤتمر يتناول انعكاسات التحول الرقمي على التنمية المستدامة، والوقوف على الأبحاث والتجارب المعاصرة في مجال التحول الرقمي ودوره في التنمية المستدامة، والاطلاع على طرق تطبيق التحول الرقمي في المجالات كافة.

ويناقش المشاركون على مدى ثلاثة أيام على مدرج جامعة دمشق ستة محاور تشمل الاقتصاد الرقمي وتأثيره في تعزيز النمو الاقتصادي، ودور الإدارة الإلكترونية في تحقيق التنمية المستدامة، ودور الرقمنة كخيار إستراتيجي في دعم الشمول المالي، وأهمية النمذجة والقياس في التحول الرقمي، وإستراتيجية التحول الرقمي في القطاع الحكومي، والتحديات التي تواجه مهنة المحاسبة والمراجعة في ظل التحول الرقمي.

ويشارك في المؤتمر باحثون ومختصون من دول عربية وأجنبية منها العراق والجزائر والأردن وسلطنة عمان ولبنان ومصر والسودان وإيران والهند والمملكة المتحدة إلى جانب مشاركة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة في سوريا.

ويتضمن المؤتمر معرض علمي، ومسابقة علمية محكمة للعديد من أبحاث التحول الرقمي للباحثين وطلاب الدراسات العليا بهدف مشاركة الباحثين والشباب والأكاديميين والمهتمين في مشروع التحول الرقمي ومناقشة واقع التحول الرقمي وإستراتيجية تنفيذه في القطاع الحكومي في سورية والتجارب العربية والأجنبية.