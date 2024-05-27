وزير الدفاع يوجه بإعادة تأهيل معسكر بسماية

2024-05-27 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الاثنين، بإعادة تأهيل معسكر بسماية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن جولاته الميدانية المستمرة والمتابعة لجميع مفاصل المؤسسة العسكرية وتوجيهاته الخاصة بتأهيل المباني وإظهارها بمظهر يليق بالمؤسسة الرصينة، تفقد وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم، معسكر بسماية، للاطلاع على جميع الأبنية الخاصة بالمعسكر".

ووجّه الوزير خلال جولته في المعسكر، "بإعادة تأهيل الطريق المؤدي إليه وترميم وتأهيل ميادين الرمي الخاصة بالآمرية وتفعيل ميدان الرمي الكهربائي، لتتناسب مع حجم العمل الخاص بالأبنية التابعة للوزارة".