وزير العدل يستجيب لمناشدات ذوي النزلاء في سجن الكرخ ببغداد

2024-05-27 16:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

وجه وزير العدل خالد شواني الاثنين بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الضرورية للنزلاء في سجن الكرخ المركزي بالعاصمة بغداد بشكل عاجل. وقال بيان لوزارة العدل انه استجابة لمناشدات ذوي النزلاء أجرى وزير العدل خالد شواني، اليوم، زيارة ميدانية إلى سجن الكرخ المركزي، برفقة وكيله الأقدم ومدير عام دائرة الإصلاح العراقية من موقع أدنى زياد التميمي، وكذلك معاوني دائرة الإصلاح العراقية. وعقد شواني، بحسب البيان، اجتماعاً طارئاً مع الكادر الإداري في السجن للاطلاع على أهم احتياجات النزلاء، ولمعالجة أزمة مياه الاسالة ، وأجرى اتصالاً هاتفياً بأمين بغداد عمار موسى كاظم، حيث تم الاتفاق على زيادة الإطلاقات المائية عبر مضخات الإسالة بنسبة أكبر،