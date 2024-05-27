زيادة الموازنة الاستثمارية لاقليم كوردستان

2024-05-27 16:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

ازدادت الموازنة الاستثمارية لإقليم كوردستان، مقارنة بالمحافظات العراقية الاخرى، بحسب جداول قانون الموازنة لعام 2024، الا ان انفاقها ترتبط بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية. تعتبر جداول قانون الموازنة العراقية لعام 2024، فرصة مهمة لإقليم كوردستان، فبالإضافة إلى ضمان رواتب الموظفين فيها، ازدادت الموازنة الاستثمارية لإقليم كوردستان. ويبلغ إجمالي حصة إقليم كوردستان المقدرة في موازنة 2024، عشرين تريليون و910 مليارات دينار، ويذهب من هذا المبلغ أكثر من 11 تريليون و500 مليار دينار لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية. اجمالية الموازنة الاستثمارية للعراق بما فيها إقليم كوردستان تبلغ أكثر من 41 تريليون دينار، وحصة العراق باستثناء إقليم كوردستان، 38 تريليون و421 مليار دينار،