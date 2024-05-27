وزير العدل يوجه بتوفير الاحتياجات والمستلزمات الضرورية للنزلاء في سجن الكرخ المركزي

2024-05-27 17:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الضرورية للنزلاء في سجن الكرخ المركزي.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الانباء العراقية،(واع)، انه "استجابة لمناشدات ذوي النزلاء، أجرى وزير العدل خالد شواني زيارة ميدانية إلى سجن الكرخ المركزي، برفقة وكيله الأقدم ومدير عام دائرة الإصلاح العراقية من موقع أدنى زياد التميمي، وكذلك معاوني دائرة الإصلاح العراقية".واضاف البيان، ان "شواني عقد اجتماعاً طارئاً مع الكادر الإداري في السجن، للاطلاع على أهم احتياجات النزلاء، ولمعالجة أزمة مياه الاسالة"، كما اجرى الوزير اتصالاً هاتفياً بأمين بغداد عمار موسى كاظم، حيث تم الاتفاق على زيادة الإطلاقات المائية عبر مضخات الإسالة بنسبة أكبر"، موعزا "إلى إدارة السجن بتوجيه السيارات الحوضية للعمل على توفير المياه بصورة عاجلة".وتابع البيان، ان "وزير العدل تفقد القواطع السجنية للتأكد من وصول التجهيزات الى النزلاء، واستمع بشكل مباشر إلى ملاحظات واحتياجات النزلاء"، موجها "بصيانة أجهزة ووسائل التبريد الخاصة بالسجن، وكذلك توفير كافة المستلزمات الإنسانية والمتطلبات الضرورية لتحسين الظروف المعيشية والبيئة السجنية".