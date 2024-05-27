برنامج الأغذية العالمي: مشاريع لدعم جهود الحكومة لتحسين الأمن الغذائي

2024-05-27 17:12:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفوازأكد برنامج الاغذية العالمي، اليوم الاثنين، تنفيذ مشاريع في العراق لدعم جهود الحكومة في تحسين الأمن الغذائي وخلق قدرات طويلة الأمد لمساعدة الشعب العراقي.وقالت نائبة ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق إكرام الهوني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "برنامج الأغذية العالمي واحد من أقدم هيئات الامم المتحدة التي عملت في العراق، حيث قدم المساندة للحكومة العراقية عبر وجبات التغذية المدرسية لأطفال المدارس منذ عام 1968".وأضافت، أن "الهيئة تواجدت وبمراحل متعاقبة وصولا الى اغاثة النازحين واللاجئين جراء الأزمة التي خلفتها عصابات داعش الإرهابية".وأشارت، الى "توقيع عدد من رسائل العمل المشترك مع وزارات العمل والتجارة ووزارة الموارد المائية، فضلا عن وزارة الزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي"، منوهة ان "تواجد الهيئة في العراق يهدف لدعم الحكومة في خلق قدرات طويلة الأمد لدى ملاكات الوزارات ومساعدة الشعب العراقي".وتابعت، "هناك العديد من المشاريع بالتعاون مع الحكومة في مجال تحسين أنظمة الرعاية الاجتماعية، الى جانب مشروع اتمتة ورقمنة نظام التوزيع العام وما يعرف باسم (البطاقة التموينية).وأردفت، أن "هذه الجهود جميعها تتمحور حول دعم جهود وعمل الحكومة لتحسين الأمن الغذائي للعراقيين".