2024-05-27 17:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الإثنين، مقتل 45 شخصاً في ضربة إسرائيلية استهدفت الليلة الماضية مأوى للنازحين في مدينة رفح واستدعت تنديدات دولية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مجمّعا لحماس وقتل قياديين من الحركة، لافتاً إلى فتح تحقيق في مقتل مدنيين جراء الضربة. واوضح آفي هايمان، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، "نحن نحقق في الحادثة، لقد كان أمرا خطيرا بالتأكيد، أي خسارة في الأرواح، في أرواح المدنيين، أمر خطير ومؤلم". وعلى الرغم من المخاوف التي أعرب عنها المجتمع الدولي على أرواح المدنيين، أثار الهجوم على رفح بشكل خاص تنديد مصر وقطر، الوسيطتان في الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في