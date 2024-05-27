2024-05-27 17:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتبرت محكمة إسبانية، يوم الاثنين، أن الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (ويفا) لكرة القدم، أساءا استخدام سلطتهما "المهيمنة" في معارضة الدوري السوبر الأوروبي، وهو مشروع سابق لإطلاق دوري منفصل عن الأطر الرسمية في عام 2021.

وبحسب المحكمة التجارية في إسبانيا، يتعين على هيئتي كرة القدم العالمية والأوروبية الكف عن سلوكهما المناهض للمسابقة والمبني على قيود غير مبررة وغير متناسبة.

ومع ذلك، فإن تبعات هذا القرار غير مؤكدة؛ لأنها تعاقب اللوائح السابقة المعادة كتابتها بالكامل في الفترة الأخيرة، حيال البطولة التي نالت دعما كبيرا من أندية أوروبية عدة وفي طليعتها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان.

وتقدمت شركة "أي 22 سبورتس" المروجة للمشروع الذي يضم 80 ناديا مقسمين على 3 مستويات، بدعوى لدى المحكمة التجارية في مدريد.

وارتكزت الشركة على قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في ديسمبر 2023 والذي قضى أيضا بأن الحظر المفروض على دوري السوبر مخالف للقانون الأوروبي، واعتبر ايضا أن "ويفا" لم يكن لديه معايير واضحة، يستند لها، للسماح بمسابقات جديدة من عدمه.

ووفقا للمحكمة التجارية في مدريد، فإن تصرفات "فيفا" و"ويفا"، "لم تكن تهدف فقط إلى منع تطوير المشروع، ولكن أيضا إلى منع إدخال طرف ثالث منافس وتعديل النظام الاحتكاري لتنظيم المسابقات".

وأوضحت القاضية، صوفيا خيل غارسيا، في الكتاب الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أنه "لا يمكن فرض حظر أو تقييد من حيث المبدأ، أي منع أي مشروع آخر في المستقبل".

وتابعت: "الاعتراف بالعكس سيكون بمثابة قبول نوع من الحظر على أي مشروع اطلاق مسابقة في كرة القدم يشكل منافسة لدوري أبطال أوروبا"، مطالبة من الهيئتين الكرويتين العليتين وضع حد لـ"أفعالهما وممارساتهما المناهضة".

وخرج المشروع الى العلن للمرة الأولى، كان في عام 2021 بموافقة 12 ناديا من بينهم ريال مدريد وبرشلونة وثلاثة أندية إيطالية (إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس)، ولم يلق الإعلان الرواج المطلوب في ظل معارضة مشجعي الأندية الإنكليزية على وجه الخصوص لهذه الخطوة، إضافة الى تهديدات "فيفا" و"ويفا" بإصدار عقوبات كبيرة بحق الاندية المخالفة لتوجهاته.

ودوري السوبر الأوروبي هو مسابقة منفصلة عن دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة الأساسية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا".

وفي أوائل فبراير/شباط، بدا رئيس نادي برشلونة الإسباني لابورتا متفائلا بشأن الدوري السوبر، بالقول إنه قد ينطلق الموسم المقبل، من دون أن يعير أي اهتمام لمشاركة الأندية الإنكليزية من عدمها.

وما يزال برشلونة وريال مدريد، الناديان الوحيدان اللذان يواصلان الترويج لمشروع دوري السوبر، بعد أن بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي عملية الانسحاب من المشروع في يوليو 2023.