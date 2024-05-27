القوات الخاصة تنفذ عملية تفتيش محكمة بمنطقة مطيبيجة في سامراء

2024-05-27 17:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت قيادة القوات الخاصة بالجيش العراقي، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، تنفيذ عملية تفتيش محكمة بمنطقة مطيبيجة في سامراء ضمن محافظة صلاح الدين.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بإشراف رئيس أركان الجيش، نفذت القوات الخاصة عملية تفتيش محكمة بمنطقة مطيبيجة في سامراء، بالتعاون مع قيادة عمليات صلاح الدين، إذ ساهمت الفرقة الأولى في القوات الخاصة بمهام الاستطلاع والبحث عن العناصر الإرهابية ضمن المنطقة المعينة للفرقة 21 والقطاع 93 في منطقة العيثة التابعة لجزيرة سامراء بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت، أن "العملية أسفرت عن القضاء على 15 مخبأ ومضافة استخدمها الإرهابيون وتمكنت من تفجير العبوات الناسفة تحت السيطرة".

فيما أكدت قيادة العمليات المشتركة ببيان لها، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "مع ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم السابع والعشرين، انطلقت وعلى بركة الله تعالى وبإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، جحافل قطعاتنا الأمنية لتنفيذ المرحلة الخامسة من عمليات وعد الحق".

وأوضحت، أن "هذه العملية، تأتي لمطاردة فلول عصابات داعش الإرهابية المنهزمة وتدمير أوكارها الخاوية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين والحدود الفاصلة مع منطقة قيادة عمليات سامراء في منطقة العيث ومطيبيجة، ‏واشتركت في هذه العملية تشكيلات من قواتنا المسلحة البطلة من بينها جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة القوات الخاصة وقيادة فرقة الرد السريع وقيادة عمليات صلاح الدين وقيادة منطقة سامراء بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش".