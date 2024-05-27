2024-05-27 17:24:07 - المصدر: منصة إيشان

بعد الاعتداءات التي حصلت على ثلاثة مطاعم اثنان منها في شارع فلسطين والثالث في منطقة الكرادة في العاصمة بغداد خلال 48 ساعة الماضية، تفقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، أماكن هذه الاعتداءات، يرافقه قائد عمليات بغداد ووكيل شؤون الشرطة وعددمن القادة والمدراء العامون والضباط، إذ أشرف على إعادة افتتاحها. ووفقاً لبيان الداخلية، “تمكنت […]

ظهرت المقالة الاعتداءات تحاصر مطاعم “KFC” في العراق.. والعقوبات تطال القوات الأمنية الماسكة أولاً على ايشان.