تعليق نيابي على جداول الموازنة.. لا يمكن تمريرها قبل اجراء تعديل

2024-05-27 18:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان فيصل النائلي، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، عدم تمرير جداول موازنة سنة 2024 قبل اجراء التعديل عليها.

وقال النائلي، لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة المالية ستعمل على عقد اجتماعات مع وزيري التخطيط والمالية لمناقشة الاعتراضات والملاحظات على جداول الموازنة المرسلة الى مجلس النواب"، مبينا أن "هناك اعتراضات وملاحظات برلمانية عديدة عليها".

وأشار الى أن "هناك إمكانية كبيرة من أجل اجراء تعديلات على الجداول المرسلة وذلك لانصاف المحافظات عن طريق النقل والمناقلة ما بين أبواب الصرف".

ولفت الى أنه "لا يمكن تمرير الجداول بصيغتها المرسلة من قبل الحكومة".

يذكر ان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أحال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية.

وتعرضت جداول الموازنة الاتحادية للعام 2024 التي أرسلتها الحكومة الى البرلمان لغرض المصادقة عليها، لانتقادات كثيرة، حيث تقدر إيراداتها، بـ144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما سيكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.

وابدى عدد من النواب اعتراضهم على جداول التخصيصات المالية الواردة في الموازنة، فيما أشاروا الى انها "بخست" حقوق المحافظات وزادت من تخصيصات إقليم كردستان. بحسب تعبيرهم.