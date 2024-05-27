برئاسة الحميداوي.. الخدمات النيابية تناقش تلكؤ مشاريع أمانة بغداد واستعدادات الكهرباء لفصل الصيف

2024-05-27 18:08:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





استضافت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، برئاسة النائب علي جاسم الحميداوي، اليوم الاحد، كل من وكيل وزير الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع والوكيل الفني في أمانة بغداد.





وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، في بيان أن "الاستضافة ناقشت التلكؤ والتأخر لمشاريع أمانة بغداد نتيجة للتعارضات مع وزارة الكهرباء وملف تجهيز الطاقة الكهربائية والاستعدادات لفصل الصيف في مناطق بغداد والمحافظات سيما المجمعات الواقعة على حوض النهر والاستماع إلى معدلات تجهيز الكهرباء في المحافظات والعاصمة بغداد وتحديد المناطق واقتراح عضو ارتباط مع وزارة الكهرباء لمتابعة معدلات التجهيز وكفاءة المولدات وأعمال الصيانة".





وأضاف أن "الاستضافة بحثت إزالة التجاوزات وتوسعة الطرق وإنارتها وتأهيل البنى التحتية والإسراع بإنجاز المتلكئ وسبل معالجة المعوقات، فضلا عن استثمار المساحات والمصفحات الخضراء ضمن خطة جديدة وتأهيل المتنزهات في عموم مناطق بغداد".