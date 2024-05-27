2024-05-27 18:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، المجسّر الرابط بين طريق محمد القاسم وطريق قناة الجيش من جهة الرستمية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح المجسّر الرابط بين طريق محمد القاسم و طريق قناة الجيش من جهة الرستمية، بطول 470 متراً، ضمن الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد".