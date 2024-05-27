رئيس الوزراء يفتتح المجسّر الرابط لطريق محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية
2024-05-27 18:12:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، المجسّر الرابط بين طريق محمد القاسم وطريق قناة الجيش من جهة الرستمية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح المجسّر الرابط بين طريق محمد القاسم و طريق قناة الجيش من جهة الرستمية، بطول 470 متراً، ضمن الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد".
افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، المجسّر الرابط بين طريق محمد القاسم وطريق قناة الجيش من جهة الرستمية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح المجسّر الرابط بين طريق محمد القاسم و طريق قناة الجيش من جهة الرستمية، بطول 470 متراً، ضمن الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد".