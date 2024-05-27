رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في استكمال تسجيل بيانات موظفي إقليم كردستان

2024-05-27 18:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، بالإسراع في استكمال تسجيل بيانات موظفي إقليم كردستان.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "السوداني ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة الإجراءات المتخذة لتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق".وأكد رئيس الوزراء- وفقاً للبيان- على "المضيّ بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 21 شباط 2024، الذي نصّ على إلزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب موظفي القطاع العام العاملين داخل إقليم كردستان، كما تابع سيادته تنفيذ الإجراءات مع البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية بهذا الشأن".وشدد على، "ضرورة الإسراع في استكمال تسجيل بيانات موظفي إقليم كردستان العراق، وتجنب تأخير رواتبهم"، مبيناً، أن "الحكومة الاتحادية معنية برعاية الموظفين من أبناء الشعب العراقي أينما كانوا وضمان حقوقهم، على وفق ما أقره القانون والدستور".