2024-05-27 18:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عصر اليوم الإثنين، (27 ايار 2024)، المجسّر الرابط لطريق محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية شرق العاصمة بغداد.

ويبلغ طول المجسر 470 متراً، وهو أحد مشاريع الحزمة الأولى لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد .

ويتكون المشروع وفقاً لوزارة الاعمار والاسكان مجسر فوقاني بطول 650 متراً يربط طريق محمد القاسم مع قناة الجيش من جهة حي الامين و4 استدارات مجسرة ارضية لتأمين نقل الحركة على جهتي القناة، مع انشاء نفق موازي للنفق الحالي بطول 300 متر.

كما يتضمن توسعة الطرق الحالية لجانبي القناة باضافة 3 ممرات اضافية للطرق بطول كلي بحدود 10.5 كم للجهتين.