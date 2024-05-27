تعيين إيمري غوركان الرئيس التنفيذي الجديد لزين العراق

2024-05-27 18:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة زين العراق للاتصالات، عن تعيين إيمري غوركان رئيساً تنفيذياً جديداً لها، فيما اكدت أن الاخير يمتلك خبرة كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وذكرت الشركة في تدوينة تابعتها الاقتصاد نيوز؛ يسر زين العراق أن تعلن عن تعيين إيمري غوركان رئيساً تنفيذياً جديداً لها، مبينة أن إيمري يمتلك خبرة كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضافت، أن غوركان يأتي إلى زين العراق حاملاً خبرات تصل إلى 30 عاما، في قطاعات الاتصالات الدولية والاستشارات الإدارية حيث عمل خلال مسيرته الممتدة مع مشغلي الاتصالات العالميين، واكتسب خبرات واسعة في أسواق الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأوروبا. وأشارت الى، أن غوركان لديه معرفة واسعة باستراتيجية الشركات، والتحول التشغيلي والرقمي، وعمليات الدمج والاستحواذ، والمشاريع المؤسسية وريادة الأعمال، والشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة الى خبرته في مجال تحسين النفقات، والتسويق، والمبيعات، وتبنيه ثقافات العمل التي تركز على خدمة المشتركين، وسجل حافل في دفع عجلة النمو وتعزيز الثقافة التعاونية مما يجعله الشخص المناسب لقيادة زين العراق في المرحلة القادمة. بدوره، ذكر إيمري غوركان يشرفني ويسعدني الانضمام إلى فريق زين العراق المميز معًا، سنبني ونحافظ على ريادة الشركة للسوق العراقي ونقدم قيمة استثنائية لجميع مشتركينا.