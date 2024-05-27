2024-05-27 18:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واعافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، مجسر شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين- حي المهندسين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "رئيس مجلس الوزراء افتتح مجسر ربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين- حي المهندسين".