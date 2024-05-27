مبان صديقة للبيئة أو تدوير النفايات.. كيف يمكن مكافحة التلوث البيئي في الدول العربية؟

2024-05-27 18:18:03 - المصدر: فرانس 24

تستعرض هذه الحلقة من "مجلة المراسل" مع أنور القاسم، والمخصصة للحديث عن التلوث البيئي، الصفحات التالية: لبنان: تلوث نهر الليطاني ينعكس على صحة سكان البقاع. ليبيا.. النفايات البلاستيكية تتكدس وتلوث البيئة بسبب نقص مصانع إعادة التدوير. العراق.. التوسع العمراني يقضي على المساحات الخضراء والسكان يفقدون الغطاء النباتي. الأردن.. مبان صديقة للبيئة تستقطب الراغبين في شراء الشقق على الرغم من ارتفاع أسعارها.