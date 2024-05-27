2024-05-27 18:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت نقابة المحامين العراقيين، مقتل محام في محافظة الديوانية، بعد تلقيه طعنات عدة من قبل مجهولين. وقالت النقابة في بيان، لها تلقته “إيشان”، “بأسف وألم شديدين تلقّت نقابة المحامين العراقيين خبرَ تعرّض المحامي (مؤيد الميالي) منتدب غرفة المهناوية السابق، إلى حادث طعن في منطقة الصدر أودى بحياته”. وتابعت “وإذ ننعى الزميل العزيز، ونعزي المحامين بوفاته، […]

ظهرت المقالة مقتل محامٍ بعد تلقيه عدة طعنات في الديوانية أولاً على ايشان.