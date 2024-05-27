2024-05-27 18:24:07 - المصدر: منصة إيشان

ردت الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، على شركة “بزنس انتل”، متهمة إياها بقيادة صراع خفي في بغداد. وقال بيان للشركة، ورد لمنصة “إيشان”، إنها “تستغرب ما يثيره المدير المفوض لشركة (بزنس انتل) حفيظ اوكي من ادعاءات واهية في محاولته لادخال الشركة في صراعه مع ممثل شركته في العراق، فيما لا علاقة لا من قريب […]

ظهرت المقالة إدارة مطارات العراق ترد على “بزنس انتل”: تقود صراعاً خفياً في بغداد أولاً على ايشان.